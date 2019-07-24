"Зенит" проведет переговоры с Дзюбой по поводу контракта во время зимней паузы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что переговоры по контракту форварда Артема Дзюбы ​пройдут во время зимнего перерыва. Действующее соглашение нападающего с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2020 года.

– Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени, – приводит ТАСС слова Медведева. – В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В сезоне 2018/19 30-летний нападающий принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 13 голов и 17 результативных передач.