Нигматуллин: «Краснодар» уже не участвует в чемпионской гонке РПЛ»

Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

4 мая команда Мурада Мусаева потерпела домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 27-го тура.

«Разочаровывает «Краснодар», потому что дома нельзя проигрывать, если команда хочет стать чемпионом. Считаю, «Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул. «Динамо» показывает характер. У «Зенита» черная полоса из двух матчей закончилась, поэтому петербуржцы будут набирать очки. Концовка обещает быть очень интересной», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» (50) идет вторым, а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).