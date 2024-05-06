«Локомотив» — «Ростов»: Миранчук вывел хозяев вперед

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«Локомотив» открыл счет в матче против «Ростова» в 27-м туре РПЛ — 1:0.

На 5-й минуте за железнодорожников отличился Антон Миранчук.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».