«Факел» — «Зенит»: видео голов

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила в Воронеже.

41-я минута. Дуглас Сантос — 0:1

90+12-я минута. Евгений Марков (пенальти) — 1:1

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.