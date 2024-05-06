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Игрок «Балтики» Аванесян: «С ЦСКА у меня связаны только теплые воспоминания»

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Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян рассказал о периоде своей карьеры в ЦСКА.

22-летний футболист является воспитанником академии красно-синих. За армейцев хавбек провел 4 матча, не отличившись результативными действиями.

«Я не смог закрепиться в ЦСКА, но там я провел пять лет. Есть особенные чувства в матчах против бывшего клуба. С ЦСКА у меня связаны только теплые воспоминания», — цитирует Аванесяна Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Аванесян принял участие в 16 матчах «Балтики» во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
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ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
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 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
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 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
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 Факел 27 6 10 11 20-29 28
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 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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