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«Зенит» поздравил Медведева с победой на US Open

07:34
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«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой в финале US Open.

«Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении в Twitter.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Сергей Разин все материалы автора

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