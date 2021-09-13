«Зенит» поздравил Медведева с победой на US Open

«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой в финале US Open.

«Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении в Twitter.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».