«Зенит» поздравил Медведева с победой на US Open
07:34
«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой в финале US Open.
«Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении в Twitter.
Поздравляем, чемпион! ?? @DaniilMedwed #USOpen pic.twitter.com/BRYjDkot1P— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 13, 2021
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
Читайте также
«Никогда никому этого не говорил, но ты — величайший в истории». Медведев и Джокович после исторической победы Даниила
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю