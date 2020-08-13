«Зенит» покинул тренер по физподготовке
15:46
«Зенит» объявил об уходе из команды тренера по физподготовке Феликса Ледесмы.
Испанец работал с сине-бело-голубыми с июня 2019 года, вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Ледесма также известен по работе в «Ливерпуле», «Локомотиве», сборной России и «Реале».
Феликс Ледесма, тренер по физической подготовке, покидает «Зенит».— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 13, 2020
Подробности: https://t.co/oTs42Oibpk pic.twitter.com/eR7sskSAnC
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...