«Зенит» покинул тренер по физподготовке

«Зенит» объявил об уходе из команды тренера по физподготовке Феликса Ледесмы.

Испанец работал с сине-бело-голубыми с июня 2019 года, вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ледесма также известен по работе в «Ливерпуле», «Локомотиве», сборной России и «Реале».