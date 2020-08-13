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«Зенит» покинул тренер по физподготовке

15:46
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«Зенит» объявил об уходе из команды тренера по физподготовке Феликса Ледесмы.

Испанец работал с сине-бело-голубыми с июня 2019 года, вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ледесма также известен по работе в «Ливерпуле», «Локомотиве», сборной России и «Реале».

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