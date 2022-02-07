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Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»

Джикия поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в нынешнем сезоне.

«В раздевалке после матчей было непонимание: как можно так играть в Лиге Европы, а потом не побеждать несколько встреч в РПЛ? — приводит слова Джикии «Чемпионат». — Не забуду отрезок, когда мы победили «Наполи» и «Ахмат», а потом не могли выиграть семь игр подряд. Было совершенно непонятно, как так происходит. Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы. Болельщики «Спартака» переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе Лиги Европы. Причем в группе, где нас похоронили еще до завершения жеребьевки».

Защитник рассказал, в какой момент почувствовал, что первое место в группе Лиги Европы реально.

«До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. Мысль занять первую строчку есть всегда. Но, конечно, надо реально оценивать ситуацию. Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. Как мы, к примеру, в Англии в гостях сыграли от обороны и классно отбивались. После первых игр поняли, что надо цепляться. Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги Европы московская команда с десятью баллами заняла первую позицию в турнирной таблице группы C и вышла в 1/8 финала турнира.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4601549-dzhikiya-bylo-by-smeshno-dvazhdy-obygrat-napoli-i-nikuda-ne-vyjti.html
Георгий Джикия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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