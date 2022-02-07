Джикия: «Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил игру команды в нынешнем сезоне.

«В раздевалке после матчей было непонимание: как можно так играть в Лиге Европы, а потом не побеждать несколько встреч в РПЛ? — приводит слова Джикии «Чемпионат». — Не забуду отрезок, когда мы победили «Наполи» и «Ахмат», а потом не могли выиграть семь игр подряд. Было совершенно непонятно, как так происходит. Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы. Болельщики «Спартака» переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе Лиги Европы. Причем в группе, где нас похоронили еще до завершения жеребьевки».

Защитник рассказал, в какой момент почувствовал, что первое место в группе Лиги Европы реально.

«До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. Мысль занять первую строчку есть всегда. Но, конечно, надо реально оценивать ситуацию. Когда увидел «Наполи», «Лестер», «Легию», думал: как и с кем можно стратегически сыграть. Как мы, к примеру, в Англии в гостях сыграли от обороны и классно отбивались. После первых игр поняли, что надо цепляться. Было бы смешно дважды победить «Наполи» и никуда не выйти», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги Европы московская команда с десятью баллами заняла первую позицию в турнирной таблице группы C и вышла в 1/8 финала турнира.