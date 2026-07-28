Защитник «Ростова» Эльаскалани перешел в «Пирамидс» на правах аренды

Защитник «Ростова» Эяд Эльаскалани перешел в египетский «Пирамидс» на правах аренды, сообщила пресс-служба российского клуба.

Соглашение рассчитано на 1 год и включает опцию выкупа 21-летнего футболиста.

В сезоне-2025/26 Эльаскалани принял участие в одном матче основной команды «Ростова» в Кубке России.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

В 1-м туре РПЛ «Ростов» проиграл «Оренбургу» (1:2). В 2-м туре чемпионата России южане на выезде проведут матч с «Родиной».