Митрюшкин о «Локомотиве»: «Костяк собран из русских голодных ребят, которые хотят доказывать все на поле»

Голкипер и капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал об атмосфере в команде.

В 1-м туре РПЛ железнодорожники у себя дома сыграли вничью с «Ахматом».

«Ни для кого не секрет, что у нас очень хорошая атмосфера, потому что костяк собран из русских голодных ребят, которые хотят доказывать и показывать все на футбольном поле. То, что поколения сильно отличаются — какой-то стереотип. Все спокойно, без проблем можно найти темы для разговора с молодыми игроками», — приводит слова Митрюшкина Трибуна.

Во 2-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 1 августа.