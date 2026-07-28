Полузащитник «Ахмата» Касинтура: «Если бы не футбол, то работал бы нефтяником в Анголе»

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кем бы работал, если бы не стал футболистом.

— Твоя история удивительна. Ты приезжал в Россию учиться на нефтяника, а стал футболистом.

— Много времени уже прошло. Я привык к новой профессии. Есть куда дальше стремиться. Для этого есть все возможности.

— После карьеры не хотел бы работать в нефтяной отрасли?

— Наверное, нет. Сейчас точно не время, чтобы что-то загадывать.

— Если бы не футбол, стал бы нефтяником?

— Да. Если бы не футбол, то работал бы нефтяником в Анголе. Это важная отрасль в экономике страны, — сказал Касинтура «СЭ».

28-летний Касинтура выступает в России пять лет. С июля 2021 года по июль 2023 года он играл за «Уфу», после чего перешел в махачкалинское «Динамо» на правах свободного агента. В июле 2025 года «Ахмат» купил футболиста у махачкалинцев.

Касинтура провел 35 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.