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Митай: «Если между мной и русским парнем будет небольшая разница в уровне, играть будет он»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай поделился мнением о конкуренции в московском клубе.

«Когда я пришел, в команде был только один левый защитник — Тикнизян. Цорн допускал, что мы с Наиром будем играть по очереди, но спустя две недели после моего трансфера немцы ушли и мы стали играть в другой футбол. Когда меняется тренер и руководство, все, что говорилось до этого, не имеет значения. Надо доказывать все заново. Главное, я понял, что мне нужно начинать грызть землю и доказывать свою состоятельность новому тренеру. Прекрасно понимаю: если между мной и русским парнем будет небольшая разница в уровне, играть будет он. Это реальность, я ее принимаю и буду стараться быть на голову выше», — приводит слова Митая Sport24.

20-летний защитник перешел в «Локомотив» летом 2022 года из афинского АЕКа. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Митай всего сыграл за железнодорожников 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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