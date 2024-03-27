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Сегодня, 01:05

Кудряшов рассказал, почему завершил карьеру

Виктория Кравченко
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Федор Кудряшов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник сборной России и «Факела» Федор Кудряшов рассказал, когда начал задумываться о завершении карьеры.

«Это не было спонтанно. Я шел к этому, когда еще играл в «Антальяспор». У меня начались проблемы со спиной. До операции я думал, что если мне ничего не поможет, я закончу карьеру. Были идеи, чем буду заниматься. Но потом сделал операцию и вернулся в футбол. Полностью забыл проблемы со спиной.

Вернулся в Россию, играл в «Факеле». Но все равно, мысль о том, что пора завершить, не покидала меня. Так как есть проблемы с логистикой в Воронеже, так как аэропорт закрыт. Постоянные переезды... У меня маленькая дочка, хотелось видеть, как она растет, участвовать в воспитании. Все это накапливалось. Зимой на сборах мне было тяжело. В один прекрасный день я понял — хватит», — заявил Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Последним клубом 36-летнего Кудряшова был «Факел», за который он выступал с июля 2023 года. Ранее защитник играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне — «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

 
Федор Кудряшов
Сборная России по футболу
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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