Кудряшов рассказал, почему завершил карьеру

Бывший защитник сборной России и «Факела» Федор Кудряшов рассказал, когда начал задумываться о завершении карьеры.

«Это не было спонтанно. Я шел к этому, когда еще играл в «Антальяспор». У меня начались проблемы со спиной. До операции я думал, что если мне ничего не поможет, я закончу карьеру. Были идеи, чем буду заниматься. Но потом сделал операцию и вернулся в футбол. Полностью забыл проблемы со спиной.

Вернулся в Россию, играл в «Факеле». Но все равно, мысль о том, что пора завершить, не покидала меня. Так как есть проблемы с логистикой в Воронеже, так как аэропорт закрыт. Постоянные переезды... У меня маленькая дочка, хотелось видеть, как она растет, участвовать в воспитании. Все это накапливалось. Зимой на сборах мне было тяжело. В один прекрасный день я понял — хватит», — заявил Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Последним клубом 36-летнего Кудряшова был «Факел», за который он выступал с июля 2023 года. Ранее защитник играл за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне — «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Сочи», а также за турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».