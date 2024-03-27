Панченко — о своем пента-трике: «Мама была на стадионе. Ее на руках носили!»
Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко, который в 1994 году первым в истории российских чемпионатов оформил пента-трик в матче с владикавказским «Спартаком», в интервью «СЭ» вспомнил о своем достижении.
— Часто пересматривали обзор того исторического матча? — первый вопрос Панченко.
— Честно говоря, только когда вы, журналисты, поздравляли с годовщиной рекорда и иногда присылали мне видео. В последний раз это было года четыре назад. А так я толком и не помнил все пять голов (улыбается).
— Но третий-то мяч получился весьма красивым — в «девятку» из пределов штрафной.
— Да, сумасшедший! С ходу. Правда, мне казалось, что бил с более дальнего расстояния — с линии штрафной. А оказалось, метров с 11. Но все равно вышло красиво.
Сам я не сразу понял, что сотворил. Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент «Спорт-Экспресс» уже через неделю после игры. А так я даже не догадывался про свое достижение. Ну забил и забил. А тут до меня дозвонились и сообщили. Такие дела. Мы неудачно начали тот чемпионат. В Москве проиграли ЦСКА и «Торпедо». Тренер меня не выпустил на поле. В итоге ноль голов и ноль забитых мячей в первых турах. А тут к нам должны были приехать владикавказцы, обладающие очень сильным составом, с чемпионскими амбициями. Тренеры запаниковали — мол, светит третье поражение кряду.
— На бумаге вы едва ли считались фаворитами.
— У нас с Четвериком состоялся разговор. Он мне сказал: «Ну ты хоть что-нибудь можешь»?! Парировал: «Я-то могу — ты меня для начала в состав поставь». Он долго, кстати, колебался, потому что перед началом чемпионата в «КАМАЗ» пришли хорошие нападающие — тот же Володя Кобзев. Конкурентов у меня хватало. Наверное, Четверик как-то хотел меня завести такими словами, воспитать. Не знаю... Мне на тот момент уже шел 31-й год. Кто кого еще воспитывать должен был (улыбается).
— В итоге он вас выпустил.
— Ну да. И я показал, что могу — пять забил. Моя мама находилась на стадионе, приехала на игру. И когда объявили, что на трибунах мама Виктора Панченко, болельщики ее буквально на руках носили, качали, такой восторг у нее был... Хорошие, светлые воспоминания! С трепетом в сердце сейчас об этом говорю. Ради этого и надо было в футбол играть и ставить рекорды! Кстати, даже после пяти голов, зная своеобразный характер Четверика, не был уверен, что он поставит меня на игру с «Ротором». Но он все-таки включил меня в состав, и я забил красивый гол. Вот его я хорошо помню! После подачи Клонцака поймал мяч на линии штрафной и в падении поразил ворота волгоградцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5