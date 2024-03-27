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Панченко — о своем пента-трике: «Мама была на стадионе. Ее на руках носили!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко, который в 1994 году первым в истории российских чемпионатов оформил пента-трик в матче с владикавказским «Спартаком», в интервью «СЭ» вспомнил о своем достижении.

— Часто пересматривали обзор того исторического матча? — первый вопрос Панченко.

— Честно говоря, только когда вы, журналисты, поздравляли с годовщиной рекорда и иногда присылали мне видео. В последний раз это было года четыре назад. А так я толком и не помнил все пять голов (улыбается).

— Но третий-то мяч получился весьма красивым — в «девятку» из пределов штрафной.

— Да, сумасшедший! С ходу. Правда, мне казалось, что бил с более дальнего расстояния — с линии штрафной. А оказалось, метров с 11. Но все равно вышло красиво.
Сам я не сразу понял, что сотворил. Про всероссийский рекорд мне поведал корреспондент «Спорт-Экспресс» уже через неделю после игры. А так я даже не догадывался про свое достижение. Ну забил и забил. А тут до меня дозвонились и сообщили. Такие дела. Мы неудачно начали тот чемпионат. В Москве проиграли ЦСКА и «Торпедо». Тренер меня не выпустил на поле. В итоге ноль голов и ноль забитых мячей в первых турах. А тут к нам должны были приехать владикавказцы, обладающие очень сильным составом, с чемпионскими амбициями. Тренеры запаниковали — мол, светит третье поражение кряду.

— На бумаге вы едва ли считались фаворитами.

— У нас с Четвериком состоялся разговор. Он мне сказал: «Ну ты хоть что-нибудь можешь»?! Парировал: «Я-то могу — ты меня для начала в состав поставь». Он долго, кстати, колебался, потому что перед началом чемпионата в «КАМАЗ» пришли хорошие нападающие — тот же Володя Кобзев. Конкурентов у меня хватало. Наверное, Четверик как-то хотел меня завести такими словами, воспитать. Не знаю... Мне на тот момент уже шел 31-й год. Кто кого еще воспитывать должен был (улыбается).

— В итоге он вас выпустил.

— Ну да. И я показал, что могу — пять забил. Моя мама находилась на стадионе, приехала на игру. И когда объявили, что на трибунах мама Виктора Панченко, болельщики ее буквально на руках носили, качали, такой восторг у нее был... Хорошие, светлые воспоминания! С трепетом в сердце сейчас об этом говорю. Ради этого и надо было в футбол играть и ставить рекорды! Кстати, даже после пяти голов, зная своеобразный характер Четверика, не был уверен, что он поставит меня на игру с «Ротором». Но он все-таки включил меня в состав, и я забил красивый гол. Вот его я хорошо помню! После подачи Клонцака поймал мяч на линии штрафной и в падении поразил ворота волгоградцев.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

Виктор Панченко
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