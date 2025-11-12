Футбол
12 ноября, 12:24

Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сергей Петров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», защитник «Краснодара» Сергей Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона-2025/26.

Он получил травму в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1). 34-летнего Петрова заменили на 26-й минуте. Его унесли с поля на носилках.

В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Петров сделал 1 результативную передачу.

Защитник перешел в краснодарский клуб в январе 2013 года из «Зенита». На его счету 339 матчей за «Краснодар», в которых он забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи.

«Краснодар» после 15 туров с 33 очками занимает первое место в чемпионате России.

Сергей Петров
РПЛ
ФК Краснодар
  • хурма(сельдерей)

    выздоровления

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Здоровья!

    12.11.2025

  • Ратель

    С лимитом всё пучком. Не просто ж так Пальцева взяли)) И Хмарин в уме.

    12.11.2025

  • Ратель

    Здоровья нашему Ветерану и Легенде! Хотя уже тогда закралось подозрение, что увидел его последний матч в карьере.

    12.11.2025

  • igor1972

    Печально, после такой травмы может карьеру закончить. А Краснодару теперь сложнее будет в лимит вписываться

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    А говорили что воспитанников Зенита нет в премьер лиге...

    12.11.2025

