Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона
По информации «СЭ», защитник «Краснодара» Сергей Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона-2025/26.
Он получил травму в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1). 34-летнего Петрова заменили на 26-й минуте. Его унесли с поля на носилках.
В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Петров сделал 1 результативную передачу.
Защитник перешел в краснодарский клуб в январе 2013 года из «Зенита». На его счету 339 матчей за «Краснодар», в которых он забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи.
«Краснодар» после 15 туров с 33 очками занимает первое место в чемпионате России.
Новости