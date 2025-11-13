КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча РПЛ дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова.

Специалист был удален в матче 15-го тура против «Локомотива» (0:1) в добавленное ко второму тайму время за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника».

«Оренбург» подавал заявление об отмене красной карточки. КДК карточку не отменил. Рассматривались дополнительные санкции. Он совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко. Решение — дисквалифицировать на два матча премьер-лиги», — цитирует ТАСС главу комитета Артура Григорьянца.

Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября. Он провел четыре матч в РПЛ на этом посту.

«Оренбург» с 11 очками находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 22 ноября на своем поле против «Балтики».