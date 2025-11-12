Нападающий «Зенита» Соболев сообщил о рождении второго сына

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о рождении второго сына.

«Отец двоих сыновей. 9.11.25», — написал 28-летний спортсмен в соцсети.

Первый сын Соболева — Сергей появился у Соболева и его супруги Елены в феврале 2017 года.

В сезоне-2025/26 Соболев в 19 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.