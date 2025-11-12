Футбол
12 ноября, 12:04

Нападающий «Зенита» Соболев сообщил о рождении второго сына

Павел Лопатко
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о рождении второго сына.

«Отец двоих сыновей. 9.11.25», — написал 28-летний спортсмен в соцсети.

Первый сын Соболева — Сергей появился у Соболева и его супруги Елены в феврале 2017 года.

В сезоне-2025/26 Соболев в 19 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Александр Соболев
ФК Зенит
  • Dmitriy Nekrasov

    Друже, привет! Всё будет обязательно по доброму. Саня за Зенит с пеленок!

    12.11.2025

  • juvekos

    и то не факт )))

    12.11.2025

  • oleg.bob

    Молодец!

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Сыновей скоро будет больше голов за Зенит.

    12.11.2025

  • Skorz.

    Все !!! .... С рождением ребенка-поздравляю ! А вот шансы , что Соболев уйдет из Зенита по доброму , теперь равны "0 " ((( В нынешнее время , дети спортивных миллионеров - окружены ...начиная от спального белья до пеленок и еды , только элитным ))) А это деньги .

    12.11.2025

  • СантехНИК

    Саша, иди в отпуск по уходу за ребенком. Ты там нужнее...

    12.11.2025

  • marchela13

    Саня и рожай дальше,а футбол это не ТВОЕ.

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных мaтчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • Степочкин

    Поздравления!

    12.11.2025

  • rake

    хоть в семейной жизни не промахивается

    12.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

