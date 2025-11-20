ЭСК поддержала решение Левникова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС пришла к выводу, что судья Кирилл Левников правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».
Игра прошла 8 ноября в Каспийске и завершилась победой армейцев со счетом 1:0.
В ЭСК РФС подчеркнули, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков на 37-й минуте не нарушил правила в единоборстве с атакующим игроком «Динамо» Эддином Мрезигом в собственной штрафной площади, так как контакт был ненаказуемым и не повлиял на возможность соперника продолжить борьбу за мяч.
ЦСКА с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 14 баллами располагается на 12-й строчке.
Источник: https://www.rfs.ru/news/223494
Новости