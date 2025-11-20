ЭСК признала, что Цыганок верно удалил главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова в матче РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС пришла к выводу, что арбитр Сергей Цыганок правильно вынес красную карточку главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Судья удалил 41-летнего специалиста в добавленное время за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника».

«Ильдар Ахметзянов вышел за пределы своей технической зоны и начал произносить обидные и оскорбительные выражения в адрес игрока соперника Николая Комличенко, — такое поведение главного тренера «Оренбурга» наказывается удалением его из технической зоны с показом прямой красной карточки. Решение судьи верное и соответствует правилам игры», — говорится в заявлении комиссии.

КДК РФС дисквалифицировал Ахметзянова на два матча. Таким образом, тренер пропустит игры с «Балтикой» (22 ноября) и ЦСКА (29 ноября).