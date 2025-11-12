Футбол
12 ноября, 12:39

Быстров: «Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему?»

Анастасия Пилипенко

Экс-футболист Владимир Быстров оценил ситуацию полузащитника Андрея Мостового в «Зените».

«Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему? Журналисты могут задать нормальный вопрос Семаку — почему на поле не выходит лидер команды, когда нужно забивать голы? «Зенит» не впечатлил, а «Крылья» — молодцы», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Футболист выступает за команду с 2020 года.

  • Blind.Piew

    Потому что единственный конёк Мостового - это скорость. Поэтому толк от него есть только когда команда играет вторым номером или при пробитии пенальти. В большинстве матчей РПЛ Зенит переходит на игру вторым номером только после того, когда поведёт в счёте; вот тогда Мостовой и выходит на поле. При игре в позиционной атаке от Мостового толку мало.

    12.11.2025

  • efim6010

    А потому....могут украсть прямо с поля, ценный кадр.

    12.11.2025

  • napadenie

    получается, что можно быть успешным футболистом, но плохо понимать и разбираться в решениях тренеров по кадровым вопросам, да, Владимир? У Мостового проблемы с игровым интеллектом, технико-тактическим взаимодействием с партнерами…

    12.11.2025

  • Rafael Ter-Akopyan

    володя быстров,может просто педро сильнее? не думал об этом? умник..

    12.11.2025

  • AlAr

    Володька сбрил усы!

    12.11.2025

  • НВ

    по теме то можешь, что ответить, уе ба н ец? ва ф лер ты питерский

    12.11.2025

  • MicrosoWT

    НВ – это Новая Вонючка?

    12.11.2025

  • НВ

    симаку не нужны русские футболисты, ему нужно, чтобы его миллер гладил по головке за очки добытые с помощью падений и кривляний бразильян, за которые кукуяны, чистяковы, мековы, егоровы, левниковы ставят липовые пенальти в ворота соперников.

    12.11.2025

  • rac135

    Да всё очент просто) Мнение Семака однозначно - лучше казах, чем россиянин) СВО никто не отменял

    12.11.2025

  • rac135

    А, если прибавить сюда Тимащука?

    12.11.2025

  • Просто прапор

    Несколько раз,в отношении Семака,встречал эпитет "футбольный русофоб". Наверное,просто так,на ровном месте,так не называют.

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Привет Володька!Это Володька из Новосиба!Болельщик "Спартака".Но тут полностью с тобой согласен!

    12.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

