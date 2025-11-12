Быстров: «Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему?»

Экс-футболист Владимир Быстров оценил ситуацию полузащитника Андрея Мостового в «Зените».

«Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему? Журналисты могут задать нормальный вопрос Семаку — почему на поле не выходит лидер команды, когда нужно забивать голы? «Зенит» не впечатлил, а «Крылья» — молодцы», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Футболист выступает за команду с 2020 года.