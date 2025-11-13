КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за отсутствие бывшего главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

Игра прошла 9 ноября в Грозном и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Как сообщила пресс-служба «Спартака», Станкович пропустил пресс-конференцию, так как сорвал голос.

«Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич. Штраф «Спартаку» — 20 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера. Контракт с 47-летним сербом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.