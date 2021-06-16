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Зарема Салихова сообщила, что Гасперини отказал «Спартаку»

18:11
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна сказала, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ранее отказался возглавить «Спартак».

«Вот кто на самом деле отказал «Спартаку» — это Гасперини (разговаривал не ДП (Дмитрий Попов — Прим. «СЭ»)), задача у него: из Миранчука сделать топ футболиста. Справляется успешно!» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

63-летний Джан Пьеро Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года. Красно-белых тренирует Руй Витория.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/163

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