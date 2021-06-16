Зарема Салихова сообщила, что Гасперини отказал «Спартаку»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна сказала, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ранее отказался возглавить «Спартак».

«Вот кто на самом деле отказал «Спартаку» — это Гасперини (разговаривал не ДП (Дмитрий Попов — Прим. «СЭ»)), задача у него: из Миранчука сделать топ футболиста. Справляется успешно!» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

63-летний Джан Пьеро Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года. Красно-белых тренирует Руй Витория.