Зарема Салихова сообщила, что Гасперини отказал «Спартаку»
18:11
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна сказала, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ранее отказался возглавить «Спартак».
«Вот кто на самом деле отказал «Спартаку» — это Гасперини (разговаривал не ДП (Дмитрий Попов — Прим. «СЭ»)), задача у него: из Миранчука сделать топ футболиста. Справляется успешно!» — написала Салихова в своем Telegram-канале.
63-летний Джан Пьеро Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года. Красно-белых тренирует Руй Витория.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 33122Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю