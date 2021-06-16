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«Уфа» обыграла «Чайку» в товарищеском матче

19:07
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«Уфа» обыграла «Чайку» из Песчанокопского в товарищеском матче — 2:1.

В составе победителей отличились Руслан Фищенко и Владислав Камилов, который реализовал пенальти. Единственный гол у дончан забил защитник Алексей Гаврилович.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Чайка» — 2:1 (2:0)

Голы: Фищенко, 22 (1:0). Камилов, 45+2 — с пенальти (2:0). Гаврилович, 90+2 (2:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Милетич, Иванов, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Бизоза, Агаларов, Игрок на просмотре.

Удаление: Бизоза (Уфа), 72.

16 июня. Москва. Стадион «Октябрь».

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