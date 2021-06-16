«Уфа» обыграла «Чайку» в товарищеском матче
19:07
«Уфа» обыграла «Чайку» из Песчанокопского в товарищеском матче — 2:1.
В составе победителей отличились Руслан Фищенко и Владислав Камилов, который реализовал пенальти. Единственный гол у дончан забил защитник Алексей Гаврилович.
Товарищеские матчи. Клубы
«Уфа» — «Чайка» — 2:1 (2:0)
Голы: Фищенко, 22 (1:0). Камилов, 45+2 — с пенальти (2:0). Гаврилович, 90+2 (2:1).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Милетич, Иванов, Камилов, Фищенко, Мрзляк, Бизоза, Агаларов, Игрок на просмотре.
Удаление: Бизоза (Уфа), 72.
16 июня. Москва. Стадион «Октябрь».
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю