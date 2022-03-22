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«Красная карточка цвета адского пламени!» Зарема Салихова — о словах Хачатурянца про оранжевую карточку игроку «Нижнего Новгорода»

Зарема Салихова отреагировала на слова Хачатурянца об оранжевой карточке игроку «Нижнего Новгорода»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший член совета директоров красно-белых Зарема Салихова отреагировала на мнение Ашота Хачатурянца по поводу фола защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на Айртоне в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) Гоцук наступил ногой на голеностоп Айртону. Бразилец покинул поле на носилках и не смог продолжить игру, однако главный судья встречи Сергей Иванов не стал наказывать футболиста нижегородцев за фол.

— Ашот Хачатурянц назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне оранжевой. Вы согласны с таким мнением?

— А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это — красная карточка. Карточка цвета адского пламени!

По итогам обследования у 24-летнего Айртона выявили контузию кости и мышц голени. Ориентировочный срок восстановления — один месяц.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ашот Хачатурянц
Зарема Салихова
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

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Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Краснодар

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 12 1 3
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