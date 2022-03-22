Зарема Салихова отреагировала на слова Хачатурянца об оранжевой карточке игроку «Нижнего Новгорода»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и бывший член совета директоров красно-белых Зарема Салихова отреагировала на мнение Ашота Хачатурянца по поводу фола защитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука на Айртоне в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) Гоцук наступил ногой на голеностоп Айртону. Бразилец покинул поле на носилках и не смог продолжить игру, однако главный судья встречи Сергей Иванов не стал наказывать футболиста нижегородцев за фол.

— Ашот Хачатурянц назвал возможную карточку Гоцука за фол на Айртоне оранжевой. Вы согласны с таким мнением?

— А какая конкретно оранжевая? Морковно-оранжевая или темно-мандариновая? Для меня это — красная карточка. Карточка цвета адского пламени!

По итогам обследования у 24-летнего Айртона выявили контузию кости и мышц голени. Ориентировочный срок восстановления — один месяц.