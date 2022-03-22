Руководитель «Арсенала» Аджоев рассказал о будущем клуба в РПЛ

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» будущее тульского клуба в РПЛ.

— Доиграет ли «Арсенал» до конца сезон 2021/2022?

— У «Арсенала» дела отлично. Никаких проблем нет, проблем с зарплатами тоже нет, — заявил Аджоев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что некоторые команды могут не доиграть текущий сезон в чемпионате России.

Во вторник, 22 марта, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ, где они проголосовали за увеличение числа команд со следующего сезона. Решение об увеличении количества участников в РПЛ и другие инициативы общего собрания клубов лиги должен одобрить исполком РФС, заседание которого состоится завтра, 23 марта.