Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба, раскритиковала решение не переносить проведение матча 23-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Локомотивом» на другой день.

«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но из-за сильного снегопада проведение игры было отложено. Встреча началась примерно в 20.30 мск.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».