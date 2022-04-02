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Зарема назвала варварством решение проводить матч «Локомотив» — «Спартак» в таких погодных условиях

Зарема Салихова назвала варварством решение проводить матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Снег на стадионе «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба, раскритиковала решение не переносить проведение матча 23-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Локомотивом» на другой день.

«Это варварство играть в таких погодных условиях. Футбольные власти и те, кто принимают решения, абсолютно не заботятся о здоровье футболистов», — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» должен был начаться в 19.30 по московскому времени, но из-за сильного снегопада проведение игры было отложено. Встреча началась примерно в 20.30 мск.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

Снежные сугробы на&nbsp;стадионе &laquo;Локомотива&raquo; перед дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
16
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
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 - : -
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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Краснодар

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