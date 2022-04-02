«Локомотив» — «Спартак»: гол Промеса отменили из-за офсайда
Гол форварда «Спартака» Промеса в ворота «Локомотива» отменили из-за офсайда
Гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» отменили из-за офсайда.
Форвард реализовал выход один на один на 39-й минуте встречи, но главный судья матча Сергей Карасев отменил гол после вмешательства ВАР в эпизод.
Согласно мнению судей, Промес находился в офсайде в момент, когда на него отдавали передачу.
Перед матчем в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что игра «Локомотив» — «Спартак» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за сложных погодных условий.
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|
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|
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|4
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|
15
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|23
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|Урал
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|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
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|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
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|3.04
|19:00
|
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|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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|1
|3
|
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|1
|3
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Краснодар
|15
|1
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