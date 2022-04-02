Гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» отменили из-за офсайда.

Форвард реализовал выход один на один на 39-й минуте встречи, но главный судья матча Сергей Карасев отменил гол после вмешательства ВАР в эпизод.

Согласно мнению судей, Промес находился в офсайде в момент, когда на него отдавали передачу.

Перед матчем в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что игра «Локомотив» — «Спартак» пройдет без использования ВАР офсайдных линий из-за сложных погодных условий.