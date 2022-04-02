На поле стадиона «Локомотива» нарисовали лого «Спартака» во время уборки снега

Арбитр и делегат матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» приняли решение о проведении игры в субботу, встреча начнется в 20.30 (мск).

Встреча на «РЖД Арене» должна была начаться в 19.30. Начало игры было отложено по решению главного судьи и делегата из-за сильного снегопада, работники стадиона продолжили уборку снега.

При этом после уборки снега на левой половине поля появилась фигура в виде логотипа московского «Спартака».

«Спартак» с 27 очками располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (34 очка) идет пятым.