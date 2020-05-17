Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своем состоянии

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о своем состоянии. Ранее он заболел коронавирусом.

— Спасибо всем за ваши сообщения! — написал перуанец в сториз своего Instagram. — Слава богу, чувствую себя очень хорошо, я спокоен. Изолировался в своем доме из-за мер предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. У меня все будет хорошо. Очень сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле. До скорой встречи!

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).