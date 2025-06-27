Источник: Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком», сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 34-летний футболист уже прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Отмечается, что форвард давно согласовал контракт с красно-белыми по схеме «1+1» и зарплатой в 600 тысяч евро в год, поэтому не ведет и не вел переговоров с другими командами, в том числе турецкими.

Прошедший сезон Заболотный провел в «Химках». На его счету 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26, а в июне «Химки» объявили о приостановлении деятельности.