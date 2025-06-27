Футбол
27 июня, 18:59

Источник: Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Спартак»

Алина Савинова

Нападающий Антон Заболотный в ближайшие дни подпишет контракт со «Спартаком», сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 34-летний футболист уже прошел медосмотр перед переходом в московский клуб. Отмечается, что форвард давно согласовал контракт с красно-белыми по схеме «1+1» и зарплатой в 600 тысяч евро в год, поэтому не ведет и не вел переговоров с другими командами, в том числе турецкими.

Прошедший сезон Заболотный провел в «Химках». На его счету 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в чемпионате России-2025/26, а в июне «Химки» объявили о приостановлении деятельности.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: https://t.me/karpinside/36105
  • Uncle Бeньсий.

    Всё врняешь, тупорылая Алеся?)) Ты - звязда, да.))

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Топчик. Поможет в борьбе за чемпионство.

    28.06.2025

  • fedland

    заключение медкомиссии - полено годное для подписания контракта...

    28.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Майдана, Кавенаги, Кариока, Эберт, Гарсия, теперь вот Заболотный. Это издевательство никогда не кончится. Зато Промес с Шамаром этим аферистам не понравились. Если Угальде сломается, это будет катастрофа. Ну видите вы, что просрали хорошие варианты, ну не покупайте лучше вообще никого, справьтесь своими силами. Тот же Бонгонда может отлично сыграть нападающим, не удивлюсь, если даже лучше чем Угальде. А они лишь бы изобразить бурную деятельность, на выделенные бабки. Еще не понятно, как Станкович умудрился это дерево одобрить. В общем жопа товарищи.

    27.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А потому что не фиг брать всяких случайных деятелей на руководящие посты.

    27.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Плевок был еще с Гарсией, когда они развели Спартак на бабки. Ну и сейчас очередной, согласен. Это издевательство над людьми, а не усиление. Добавлю, что если учесть, как они с легендами поступали, с Титовым, Аленичевым, с тем же Каррерой, то уж на болельщиков им и подавно наср

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какой ужас. Ну и вопрос к Станковичу со спортдиром: зачем?

    27.06.2025

  • Спринт

    Так оно и надо футбольному пассиву Лукойла!

    27.06.2025

  • olc

    Антоха, верим! Забей 8 мячей в чемпионате и ты герой. Не ну серьезно, кто еще будет сидеть на лавке и ждать своего часа, а этот может характер есть.

    27.06.2025

  • Спринт

    В Тушинском колхозчи был/играл и тихарился афромурло бандитское - энто было манна с небес для таких примитивных болел .. **

    27.06.2025

  • Игорь Малышев

    Так оно всегда и бывает. Сначала покупаются заболотные, хлусевичи и мангаши, а потом следуют заявления, что Спартак обязательно стал бы чемпионом, если б не админресурс Зенита.

    27.06.2025

  • Valekka

    Привет,Повезло,Порадуемся,Подфартило?

    27.06.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ну ё-маё. 8(( Может, врут? Интересно бы узнать мнение гл тренера / спорт директора о таком трансфере.

    27.06.2025

  • ФОКСИ

    Подписана "звезда" на призы....шоколадные медальки, если не убьется вместе с поПросятами о штанги, футбольные чучела и т.п......

    27.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Если это правда, то с таким менеджментом и руководством Спартак будет в опе постоянно....Солари вам мало было за хуллион денег, теперь новое полено. Дебилы, @ля (с) С.Лавров

    27.06.2025

  • Millwall82

    ахахах) вот это "усиление" у мяса. Уж лучше бы Дзюбу обратно вернули) тот хоть забивает иногда)

    27.06.2025

  • Максим Черный

    Инопланетная дрочь - это спартаковская дочь????

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Удачи , в этом когда то популярном коллективе , Антошка. Спартак без Антошки , все равно что борщ без картошки. Одного посадили , недолго грустили , другого прихватили .))

    27.06.2025

  • Максим Черный

    раз!

    27.06.2025

  • Максим Черный

    да!

    27.06.2025

  • Максим Черный

    и

    27.06.2025

  • Максим Черный

    заболотный - как протит...утка.... одним слово - "румын"... так он же "болгарин".... какая разница.... перестал уважать этого г..на...

    27.06.2025

  • Пень Джаб.UA

    Только слова на букву П

    27.06.2025

  • Юджин Леви

    Заболотный реальный пример, показывает , что не надо особо мастерства, любой может, так то трудяга он и с характером всё нормально, такой бы Миранчукам

    27.06.2025

  • Анатолий Николаевич

    Эх, побыть бы пару месяцев Заболотным - можно приличную квартиру купить!

    27.06.2025

    • ЦСКА обыграл «Амкал» в первом матче под руководством Челестини

    Тедеев — о продлении контракта с Дзюбой: «Это большое счастье для всего тренерского штаба «Акрона»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

