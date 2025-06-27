Футбол
27 июня, 18:55

ЦСКА обыграл «Амкал» в первом матче под руководством Челестини

Руслан Минаев
Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА победил «Амкал» в товарищеском матче на турнире Media x Pro Cup 2025 — 4:0.

Дубль оформил Тамерлан Мусаев, также голы забили Келлвен и Артем Шуманский.

ЦСКА провел первый матч под руководством Фабио Челестини. 49-летний швейцарец возглавил клуб 20 июня.

1 июля ЦСКА сыграет с «Партизаном», 5 июля армейцы встретятся с «ОФК Белград».

Media x Pro Cup 2025

ЦСКА (Москва) — «Амкал» (Москва) — 4:0 (1:0)

Голы: Келлвен, 35. Шуманский, 47. Мусаев, 74. Мусаев, 89.

«Амкал»: Швагирев, Сеня, Скроб, Потап, Оле, Ряба, Имай, Папикян, Шах, Самыла, Маврин.

Состав ЦСКА в первом тайме: Боков, Келлвен, Дивеев (к), Абдулкадыров, Мойзес, Вильягра, Бандикян, Кисляк, Глебов, Сериков, Алеррандро.

Состав ЦСКА во втором тайме: Баровский, Гайич (к), Лукин, Роша, Рядно, Бандикян, Мухин, Ярослав Свансон, Сериков, Мусаев, Шуманский.

Фабио Челестини
Футбол
ФК Амкал
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Uncle Бeньсий.

    Убогие от крыс еле отскакивают.)))

    07.07.2025

  • Evgen

    Еще бы с ФК Лобня сыграли и радовались победе.

    28.06.2025

  • Пан Юзеф

    Шах, Скроб, Оле, Ряба, Имай... Что за долбойопы иностранные?

    28.06.2025

  • Спринт

    Тобе сопля зачуханная не втямить хоть что й то в спорте .. даж не пыжси в клозете .. **

    28.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Кто ж тебя, такого неадеквата с однообразым набором брани держит то? Или дома на диване работаешь до сих пор?

    28.06.2025

  • Спринт

    Ты сопливенький рткель выполз с пукой .. сдрызднесь и внюхни. В спорте работаю с 1978 по сей день

    28.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Да, дилетанты пробрались в руководство ЦСКА. А образованные профессионалы сидят неудел. И пишут посты про дилетантов, недоучек и прочих соплях.

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Истина превыше всего.))

    27.06.2025

  • Rudrik31

    с какой другой? не выезжая из Москвы, устроить смотрины и простую тренировку? не понимаю возмущения, а тем более не вижу тут какой то потери репутации

    27.06.2025

  • Rudrik31

    по твоей заявке уже вышла статья - ЦСКА разгромил.....)))

    27.06.2025

  • Sergey Sparker

    Комментаторы на "Матч" еще хуже.

    27.06.2025

  • Aston Villa

    убогий, а ты "почти основу" где увидел???

    27.06.2025

  • Aston Villa

    Идиот... Не Достоевский!

    27.06.2025

  • Mick Shelby

    Может, эта игра для разогрева и чтобы поддержать нового тренера?

    27.06.2025

  • Aston Villa

    Какое же убожество этот говнофутбол (медиа), какое же убожество комментаторы матча на ВК видео!!!

    27.06.2025

  • Андрей

    Ну а что, на турецких сборах тоже играют с кем ни попадя, а тут никуда ехать не надо чтобы посмотреть потенциальных новичков. Нормальный, крепкий коллектив чтобы определиться, кого с собой брать в Турцию, кого отцепить.

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так там было ДВА Дрота , а здесь ОДИН кал. Чуешь разницу?))

    27.06.2025

  • albou2

    Морковкин, ты своим клубом занимался бы, красно-белым. Только с магазином одноименым не перепутай. А то у вас там все переключатели сломались, пока с Заболотного на Сергеева переключались. И Промесу своему на зону не забудь привет передать.

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    А смысл их против таких соперников просматривать? Где они такое сопротивление, вернее полное его отсутствие, встретят? Просматривать надо в условиях приближённым к реальным. Вон, далее матчи против Партизана и ОФК - серьёзнейшие профессиональные клубы, чем не поле для экспериментов? А со всякими ...калами просматривать, так лучше вообще двусторонку устроить, ещё и соперников (по позициям) подобрать так, чтобы увидеть разные стороны просматриваемого.

    27.06.2025

  • Олег Каноков

    Андрей,да пусть бы сыграли с любой другой командой,кроме задротов и амкала.За репутацию обидно.имхо.

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    Ну, солидарен с твоей позицией. Это говорит о том, что есть нормальные люди среди болел любого клуба и ваш ЦСКА не исключение. А есть такие как Англя Бэнька. Заметь, его аж распирает от великого достижения - победы над калом. Справедливости ради, подобных гусей хватает у всех, у спартачей лвбша один чего стоит, полный клоун в подгузниках, но с претензией на царизм. Типичный синдром величия в психиатрии, ярко выраженный.

    27.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Ты 0:7 или 1:7 гордись, убогий.))

    27.06.2025

  • Андрей

    Для первых игр после отпуска уместно. Тем более, судя по составу, там у вас неск. человек на просмотре. Где ещё людей просматривать?

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    Бэнця, как полагается победителю, грудь колесом всплыл, да. О чём я и пишу. Убогие будут искренне гордиться такой победе. Иди, чумаход, ребятишек собери во дворе дошколят и с мужиками под пивко обыграйте их на коробке, гордости девать некуда будет. Но там хоть пропердишься, брюхо своё пивное и щёки растрясёшь, чухан. :hugging: Хотя, если мужики будут такие как ты, а ребятишек не вдвое-трое меньше, я бы поставил на детсадовцев, обуют они таких олухов как ты.)

    27.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Зашквар - это 0:7, недоумок.)))

    27.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    В свинарню тока топчеги. Один Ливай за 18 что сто?ит.))

    27.06.2025

  • Олег Каноков

    Согласен,поэтому радоваться победе-глупость, хоть я и армеец...давно уже бесит эта хрень.

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    Да какой Заблевотный, Аглобелька, ты поверил в эту тухлятину что ли? Вот клоун.)

    27.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Вылез вонять, недоумок тупорылый.

    27.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Туповкин, печод седло?))) Заболотный придёт - все пройдёт!))

    27.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Странные вот такие товарняки. Почти тоже, что играть с командой музыкантов и шоуменов.

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    Весь день пишу об этом, Олег, не поверишь. А что в итоге... Минусуют! В упор не понимает наш народ, что такое репутация клуба. Мало коням зашквара в виде поражения Тудротсам? Это же примерно то же самое, если сборная Германии опростоволосится в матче с какой-нибудь Антигуа и Барбуда, или Сент-Винсент и Гренадины. Руководители их федерации во избежание подобных позорищ даже в теории просто зарубят их на корню, не примут такие товарняки ни за какие коврижки. Профессиональный клуб на то и профессиональный, что обязан беречь свои честь, достоинство и репутацию. Выход на поле с такого рода любителями уже само по себе постыдно, на мой взгляд.

    27.06.2025

  • trops57

    Мне кажется, что ЦСКА должен выигрывать у Амкала, даже под руководством вахтёра

    27.06.2025

  • Олег Каноков

    Не следует опускаться до игр с командами с таким названиями Я не против медиалиги,у всех своя ниша,но афиша "ЦСКА-Амкал" выглядит неуместно.

    27.06.2025

  • Rudrik31

    какой заголовок? ЦСКА обыграл Амкал... обычная новость

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    А где голеадор Гвардиипапа? Назад в Сочи свалил что ли? Зажала конюшня за выкуп пару лямов, или сколько там Сочельник просил за него? Но ведь латинос из всех имеющихся в нападении у конюшни кривоногов хоть как-то положительно выделялся, разве нет? Уж точно не Пьяныч.

    27.06.2025

  • Rudrik31

    совсем не шаришь в ногомяче( тренеру сборной х2 минимум же)

    27.06.2025

  • Спринт

    Такие идиотические матчи убивают нормальный футбол. Лучше было для ЦСКА сыграть с любой командой 2-й лиги, игроки которой готовятся в своим официальным матчам. Очень плохо, что псевдо-армейские деятели не подписали Гуарирапу, как до этого Языджи и Гбамена. Как болельщик родного ЦСКА с 56-летней историей боления, ничего "особо радостного" в этом сезоне не жду от родной команды, которая не усилилась и не убрала из составе целый ряд фут.недоучек.

    27.06.2025

  • Андрей

    В чемп-те не играют два тайма двумя составами, где неск. человек. находятся ещё и на просмотре. Не стоит придавать значения подобным играм.

    27.06.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Здесь вам не тут!

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    Бандикян - это не племяш Гинера, случаем?

    27.06.2025

  • Роман Морковкин

    Конина ещё и почти основой играла с дворовой командой. :hugging: Челентано взял прямо таки с места в карьер. И соперник был выбран под стать, чтобы дебют не испортить. С Партизаном сложнее будет, если конский побратим выйдет тоже основой, то могут много напинать Сухаряну с Торопыжкиным.

    27.06.2025

  • Mick Shelby

    Мо-лод-цы коники!

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Спасибо-и Вам тоже:thumbsup:Увидимся на Братском Кубке:v:?

    27.06.2025

  • sdf_1

    Это потрясающая заявка ЦСКА на победу в чемпионате. Даже круче, чем у «Динамо». Те медиалигу грохнули 3:0, а эти целых 4:0

    27.06.2025

  • Vitamin007

    Удачи Братья!!!

    27.06.2025

  • ОстроV Zаячий

    Судя по счёту победа армейцам далась непросто.

    27.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Странно . Вчера Динамо РАЗГРОМИЛО ЗаДротов . 3-0. А сегодня ЦСКА всего лишь обыграло АмКал.)) 4-0.

    27.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    желаю успеха!

    27.06.2025

  • Иван

    зачем опускать себя до уровня амкалов и задротосов всяких. почему клубы КХЛ не играют с любителями?

    27.06.2025

  • Conquestador

    Болельщики спартака уже праздновали бы предстоящее чемпионство в такой ситуации

    27.06.2025

  • al-an-ko

    Так про заголовки это к шелкопёрам, команда то тут причём

    27.06.2025

  • gan75

    Не знаю как там у Динамо, а сегодня тренер Амкала признался, что у него был не основной состав

    27.06.2025

  • gan75

    Зачем тогда громкие заголовки? Хорошо хоть не написали, что разгромил...

    27.06.2025

  • Юджин Леви

    Челестини и Карп с побед начали, разгромлены монстры андерграунда

    27.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Давай, сидорок на трассу.

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    С Дебютной Победой:point_up:??Хорошая тренировка перед Братским кубком и Суперкубком-Молодцы:thumbsup:

    27.06.2025

  • инок

    Хорошее начало у Челестини. Удачи ему и в РПЛ!

    27.06.2025

  • Rudrik31

    Не смотрел, но одобряю!)

    27.06.2025

  • Rudrik31

    для первой игры и всех кого посмотрели - нормально

    27.06.2025

  • gan75

    Второй состав клуба медиалиги это достойный соперник...

    27.06.2025

    • Игорь Кудряшов назанчен спортивным директором «Сочи»

    Источник: Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Спартак»
