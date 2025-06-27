Тедеев — о продлении контракта с Дзюбой: «Это большое счастье для всего тренерского штаба «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в комментарии для «СЭ» назвал большим счастьем продление клубом контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«Очень важно, что мы продлили контракт с Артемом. Это большое счастье для всего нашего тренерского штаба. Я уверен, для его партнеров тоже. Здесь все понятно. «Акрон» с Дзюбой и без него — две разные команды? Безусловно, да. С Артемом мы можем играть в определенный футбол. Боже упаси, без него, мы не представляем себе, но можем игру перестраивать. Здесь тактическая составляющая и ментальная имеют значение. Обе очень важны. С Артемом будет намного легче!» — сказал Тедеев «СЭ» на Премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

1 июня «Акрон» сообщил, что подписал новое соглашение с 36-летним Дзюбой, которое рассчитано на один сезон. Футболист выступает за команду из Тольятти с осени 2024 года.