27 июня, 19:54

Тедеев — о продлении контракта с Дзюбой: «Это большое счастье для всего тренерского штаба «Акрона»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в комментарии для «СЭ» назвал большим счастьем продление клубом контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«Очень важно, что мы продлили контракт с Артемом. Это большое счастье для всего нашего тренерского штаба. Я уверен, для его партнеров тоже. Здесь все понятно. «Акрон» с Дзюбой и без него — две разные команды? Безусловно, да. С Артемом мы можем играть в определенный футбол. Боже упаси, без него, мы не представляем себе, но можем игру перестраивать. Здесь тактическая составляющая и ментальная имеют значение. Обе очень важны. С Артемом будет намного легче!» — сказал Тедеев «СЭ» на Премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

1 июня «Акрон» сообщил, что подписал новое соглашение с 36-летним Дзюбой, которое рассчитано на один сезон. Футболист выступает за команду из Тольятти с осени 2024 года.

РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
  • ViktorDiktor®

    Как мало нужно для счастья)

    27.06.2025

    • Источник: Заболотный прошел медосмотр для перехода в «Спартак»

    Батраков о повышенном внимании: «Это стимул работать больше»
