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Юрий Семин назначен новым главным тренером «Ростова»

12:05
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ростов» объявил о назначении Юрия Семина новым главным тренером команды.

74-летний специалист заключил контракт с клубом сроком на 2 года.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул команду в июне 2020 года по истечении срока контракта.

В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 специалист объявил о том, что принял решение покинуть команду.

После двух туров чемпионата России-2021/22 «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда потерпела поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4).

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1441

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Иван Торопцев все материалы автора

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