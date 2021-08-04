Юрий Семин назначен новым главным тренером «Ростова»

«Ростов» объявил о назначении Юрия Семина новым главным тренером команды.

74-летний специалист заключил контракт с клубом сроком на 2 года.

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», тренер покинул команду в июне 2020 года по истечении срока контракта.

?? Юрий Сёмин — главный тренер «Ростова»



Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года: https://t.co/n3MD24824D pic.twitter.com/YbESG0zX9o — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021

В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 специалист объявил о том, что принял решение покинуть команду.

После двух туров чемпионата России-2021/22 «Ростов» занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда потерпела поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4).