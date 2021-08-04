Названы арбитры матчей 3-го тура Тинькофф РПЛ.

На игру между «Динамо» и ЦСКА назначен Владислав Безбородов, а между «Зенитом» и «Краснодаром» — Алексей Амелин, информирует пресс-служба РФС.

6 августа (пятница)

«Уфа» — «Локомотив»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.

7 августа (суббота)

«Зенит» — «Краснодар»: судья — Алексей Амелин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Алексей Матюнин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Тюмин.

«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Нижний Новгород»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Чеботарев.

8 августа (воскресенье)

«Химки» — «Ростов»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Игорь Синер.

«Рубин» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Александр Колобаев.