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«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в Черкизове в начале октября

12:20
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Как уже сообщал «СЭ», известный российский тренер Юрий Семин возглавил «Ростов». Контракт со специалистом подписан на два года.

Юрий Семин известен, в первую очередь, как тренер московского «Локомотива». С ним он трижды завоевывал чемпионские титулы в России и шесть раз выигрывал Кубки страны. Кроме того, он дважды выводил «Локо» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Ростов» проведет свой матч против «Локо» в 10-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча состоится в начале октября в Москве.

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Иван Шитик все материалы автора

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