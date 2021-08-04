«Ростов» сыграет с «Локомотивом» в Черкизове в начале октября
12:20
Как уже сообщал «СЭ», известный российский тренер Юрий Семин возглавил «Ростов». Контракт со специалистом подписан на два года.
Юрий Семин известен, в первую очередь, как тренер московского «Локомотива». С ним он трижды завоевывал чемпионские титулы в России и шесть раз выигрывал Кубки страны. Кроме того, он дважды выводил «Локо» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Ростов» проведет свой матч против «Локо» в 10-м туре Тинькофф РПЛ. Встреча состоится в начале октября в Москве.
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