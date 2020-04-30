Юрий Белоус: «У Дзюбы нет скорости»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, не верит в отъезд за границу форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Думаю, он останется в «Зените». Дзюба разочаровал меня в матче с «Лейпцигом», когда темнокожий парень, 5-й номер (защитник Дайо Упамекано — Прим. «СЭ») не просто закрыл Артема — съел с потрохами! За счет роста Дзюба прекрасно играет головой, хорош в подыгрыше, обладает голевым чутьем. Но у него нет главного качества для форварда — скорости. В топ-лигах без этого никуда. Разве что в Испании мог бы заиграть. Но не в «Реале» или «Барселоне». Ехать же в клуб уровня «Сельты»... Это достойный вариант для Смолова, которому нужно срочно реанимировать карьеру. А у Дзюбы и в «Зените» все замечательно. (Александр Кружков)

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