Юран заявил о готовности продолжить свою карьеру в европейском клубе

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран выразил заинтересованность в продолжении карьеры в Европе.

— Вы говорили, что через два года будете бороться за чемпионство. Метите в «Спартак»?

— Почему сразу в «Спартак»? Я сейчас главный тренер «Пари НН», а у них есть Абаскаль. Поэтому будет некорректно говорить в этом ключе. А про чемпионство — почему все вдруг сразу решили, что это будет в России?

— Хотите в Европу?

— Почему нет? — приводит слова Юрана Sport24.

Юран возглавил «Пари НН» весной 2023 года. В нынешнем сезоне под его руководством нижегородский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.

Ранее в своей карьере 54-летний специалист тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтику», «Сибирь», «Шинник», «Зоркий», ставропольское «Динамо», московский «Алмаз», ереванскую «Мику», азербайджанский «Симург», латвийскую «Даугаву», «Таллин» и «Астану».