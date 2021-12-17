Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юран — о Ваноли в «Спартаке»: «Нигде не видел, чтобы ведущий клуб страны назначал человека без опыта»

11:24
Теги:

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

Паоло Ваноли. Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата

«Каррера находился 2-3 месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с Лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Сергей Юран высказался об ожиданиях болельщиков от Ваноли.

«Пример развития в «Локомотиве» мы уже видели. Что-то там как-то не развивается. Если в Италии десятилетиями выстроены принципы, школы, то у нас во все клубы привозят иностранцев. Смешно, Ваноли приедет и будет развивать. Мы бестолковые, что ли? По-моему, здесь нет никакого уважения. Руководство говорит, что команда переживает кризис. А в чем кризис? Сколько лет «Спартак» не выходил в еврокубки с первого места? Болельщик захочет как минимум, чтобы клуб дальше в еврокубках шел, все привыкли к победам», — добавил Юран.

Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе Антонио Конте. Контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
В Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против России
3
9
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги