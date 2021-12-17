Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Каррера находился 2-3 месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с Лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Сергей Юран высказался об ожиданиях болельщиков от Ваноли.

«Пример развития в «Локомотиве» мы уже видели. Что-то там как-то не развивается. Если в Италии десятилетиями выстроены принципы, школы, то у нас во все клубы привозят иностранцев. Смешно, Ваноли приедет и будет развивать. Мы бестолковые, что ли? По-моему, здесь нет никакого уважения. Руководство говорит, что команда переживает кризис. А в чем кризис? Сколько лет «Спартак» не выходил в еврокубки с первого места? Болельщик захочет как минимум, чтобы клуб дальше в еврокубках шел, все привыкли к победам», — добавил Юран.

Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе Антонио Конте. Контракт Паоло Ваноли со «Спартаком» рассчитан до конца сезона 2022/23 c опцией продления на год.