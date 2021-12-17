Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянского тренера Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Мне нечего сказать по этому поводу, здесь решать руководству «Спартака». Снова иностранец будет возглавлять «Спартак»? Насколько я помню, иностранец уже приводил команду к чемпионству. Но я здесь ничего оценивать не буду», — сказал Фетисов «СЭ».

О назначении Паоло Ваноли стало известно сегодня, 17 декабря. Последние полгода командой руководил португальский специалист Руй Витория.