«Спартак» объявил о назначении Ваноли новым главным тренером команды

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

Ранее Ваноли долгое время был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере». Также он работал в сборной Италии и различных юношеских национальных сборных страны.

Вечером 15 декабря специалист прибыл в Москву, вместе с ним прилетели его помощник Марко Донадель и агент Андреа Д'Амико.

15 декабря «Спартак» сообщил об увольнении Руя Витории, который возглавлял красно-белых с мая 2021 года. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками после 18 туров, также москвичи заняли первое место в группе C Лиги Европы и вышли в 1/8 финала турнира.