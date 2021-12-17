Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что Ваноли не долго продержится в клубе

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение итальянского тренера Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

«Я не знаю его послужной список. До него здесь было уже столько людей. В «Спартаке» их все время меняют, это касается не только тренеров. Так что тут нечему удивляться. Не знаю, сколько этот человек здесь продержится, но, наверное, не долго. Какой бы ты ни был специалист, тебе нужен материал, с которым можно работать. Яркий пример тому — Унай Эмери. Пришел с именем, а ничего не смог сделать. Потом ушел и начал брать трофеи с европейскими командами», — сказал Гаврилов «СЭ».

О назначении Паоло Ваноли стало известно сегодня, 17 декабря. Последние полгода командой руководил португальский специалист Руй Витория.