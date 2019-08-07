Юнес Намли: "Стадион в Краснодаре круче, чем в Санкт-Петербурге"

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли в интервью "Известиям" заявил, что считает стадион в Краснодаре круче, чем в Санкт-Петербурге. В прошлые выходные "быки" сыграли вничью с "Зенитом".

– Вас расстроила ничья с "Зенитом" в минувшие выходные, учитывая то, что "Краснодар" вел в счете до 93-й минуты матча?

– О да, конечно. Это сильное разочарование, когда пропускаешь гол в самые последние минуты. Но я думаю, что перед забитым голом был фол на нашем футболисте в центре поля. Я не понимаю, зачем нужен ВАР, если мы его не используем, но что поделаешь. Игра уже позади. Конечно, нам удалось забить случайный гол, но мы всё равно очень расстроены мячом, который пропустили в концовке. В итоге, мне кажется, счет 1:1 – это неплохо.

– В России часто спорят, какой стадион лучше: в Санкт-Петербурге или Краснодаре. Вы успели поиграть на обеих аренах, ваше мнение?

– Наш стадион в Краснодаре, конечно, круче, чем в Санкт-Петербурге!

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