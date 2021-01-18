Йоррит Хендрикс назвал «Спартак» самым большим клубом России

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал, что он знает про свою новую команду.

«Я уже многое знают про «Спартак», — сказал голландец в интервью клубной пресс-службе. — «Спартак» — самый большой клуб России, с самым большим количеством болельщиков и отличным стадионом. Знаю, что за «Спартак» играл Квинси Промес, и они стали чемпионами и играли в Лиге чемпионов — это было довольно успешное время. Не могу дождаться, чтобы быть успешным в составе «Спартака». Как прошла встреча с Тедеско? Очень хорошо. Мы увиделись в отеле перед медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак», и что вместе мы добьемся хороших результатов».

25-летний Хендрикс перешел в «Спартака» из ПСВ в зимнее трансферное окно.