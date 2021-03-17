Выборы нового тренера «Спартака»: осталось восемь претендентов, среди них — Карпин и Бердыев
Завершился второй этап голосования в проекте «СЭ» «Выбери тренера «Спартака».
Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. По итогам 1/16 и 1/8 финала отсеялись 24 претендента и осталось всего восемь фаворитов — Бердыев, Вальверде, Фонсека, Клинсманн, Карпин, Бенитес, Сарри и Жардим.
Вот итоги противостояний в 1/8 финала (победители указаны первыми):
Бердыев — Коку: 9216 — 3402
Вальверде — Пранделли: 6228 — 5776
Фонсека — Ди Франческо: 7392 — 4684
Клинсманн — Морено: 7375 — 4714
Карпин — Сетьен: 10903 — 2096
Бенитес — Лэмпард: 7452 — 4790
Сарри — Карвальял: 9740 — 2171
Жардим — Парфенов: 8388 — 3326
Дальше противостояния ожидаются гораздо более жаркими — остались только крутые претенденты.
В следующем этапе сойдутся следующие пары: Бердыев — Вальверде, Фонсека — Клинсманн, Карпин — Бенитес и Сарри — Жардим.
Голосование в 1/4 финала начнется в пятницу, 19 марта, в 12.00. Не пропустите.
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