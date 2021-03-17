Завершился второй этап голосования в проекте «СЭ» «Выбери тренера «Спартака».

Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. По итогам 1/16 и 1/8 финала отсеялись 24 претендента и осталось всего восемь фаворитов — Бердыев, Вальверде, Фонсека, Клинсманн, Карпин, Бенитес, Сарри и Жардим.

Вот итоги противостояний в 1/8 финала (победители указаны первыми):

Бердыев — Коку: 9216 — 3402

Вальверде — Пранделли: 6228 — 5776

Фонсека — Ди Франческо: 7392 — 4684

Клинсманн — Морено: 7375 — 4714

Карпин — Сетьен: 10903 — 2096

Бенитес — Лэмпард: 7452 — 4790

Сарри — Карвальял: 9740 — 2171

Жардим — Парфенов: 8388 — 3326

Дальше противостояния ожидаются гораздо более жаркими — остались только крутые претенденты.

В следующем этапе сойдутся следующие пары: Бердыев — Вальверде, Фонсека — Клинсманн, Карпин — Бенитес и Сарри — Жардим.

Голосование в 1/4 финала начнется в пятницу, 19 марта, в 12.00. Не пропустите.