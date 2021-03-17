«Ротор» — «Ростов»: смотреть онлайн трансляцию матча
16:30
В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Матч первого клуба был отменен из-за того, что футболисты команды из Волгограда заболели коронавирусом. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал «Ротором» техническое поражение со счетом 0:3.
Следить за матчем «Ротор» — «Ростов» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Ротор» — «Ростов»
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