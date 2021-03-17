Новости
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ротор» — «Ростов»: смотреть онлайн трансляцию матча

16:30
«Ростов» в гостях сыграет против «Ротора» в матче 23-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» в гостях сыграет против «Ротора» в матче 23-го тура РПЛ. Фото ФК «Ростов»
Теги:

В среду, 17 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Матч первого клуба был отменен из-за того, что футболисты команды из Волгограда заболели коронавирусом. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал «Ротором» техническое поражение со счетом 0:3.

Следить за матчем «Ротор» — «Ростов» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Ростов»

Ростов — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...