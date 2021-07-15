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Вратарь «Спартака» Селихов получил перелом пальца и пропустит три месяца

17:10
Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Селихов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил повреждение в матче с «Рубином» (4:0) в товарищеском турнире Кубка Матч Премьер, сообщает официальный сайт красно-белых. У 27-летнего российского футболиста диагностирован сложный перелом пальца руки.

Селихову потребуется оперативное лечение и последующая реабилитация.

«На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!» — говорится в заявлении «Спартака».

Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-15-selikhov_poluchil_travmu_v_matche_s_rubinom/

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