Вратарь «Спартака» Селихов получил перелом пальца и пропустит три месяца
17:10
Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил повреждение в матче с «Рубином» (4:0) в товарищеском турнире Кубка Матч Премьер, сообщает официальный сайт красно-белых. У 27-летнего российского футболиста диагностирован сложный перелом пальца руки.
Селихову потребуется оперативное лечение и последующая реабилитация.
«На восстановление уйдет около трех месяцев. Желаем Саше скорейшего возвращения в строй!» — говорится в заявлении «Спартака».
Селихов играет за московский клуб с 2017 года. В общей сложности он провел за «Спартак» 38 матчей. Вместе с командой становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-15-selikhov_poluchil_travmu_v_matche_s_rubinom/
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