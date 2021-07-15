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Зарема Салихова отреагировала на травму голкипера Селихова

17:37
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
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Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала травму голкипера Александра Селихова.

Ранее, 15 июля, «Спартак» сообщил, что 27-летний вратарь получил сложный перелом пальца руки и пропустит три месяца.

«Как же так! Такое невезение. Сил и терпения», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Селихов выступает за красно-белых с 2017 года. В общей сложности он принял участие в 38 матчах за «Спартак».

14 июля Селихов провел первый тайм встречи с «Рубином» (4:0) в товарищеском турнире.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/687

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