Зарема Салихова отреагировала на травму голкипера Селихова

Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала травму голкипера Александра Селихова.

Ранее, 15 июля, «Спартак» сообщил, что 27-летний вратарь получил сложный перелом пальца руки и пропустит три месяца.

«Как же так! Такое невезение. Сил и терпения», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Селихов выступает за красно-белых с 2017 года. В общей сложности он принял участие в 38 матчах за «Спартак».

14 июля Селихов провел первый тайм встречи с «Рубином» (4:0) в товарищеском турнире.