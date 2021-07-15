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Судейство

За год из РПЛ убрали восемь арбитров

17:06
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня исполком РФС утвердил список арбитров, допущенных к судейству матчей чемпионата России.

В их число вошли 19 рефери: Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Сухой (Люберцы), Артем Чистяков (Кулешовка).

В течение последнего года права работать на играх РПЛ по разным причинам лишились восемь судей: Алексей Еськов, Роман Галимов, Евгений Турбин, Михаил Вилков, Станислав Васильев, Сергей Лапочкин, Николай Волошин и Анатолий Жабченко. При этом Галимов, Турбин и Жабченко продолжают карьеру — они включены в число рефери ФНЛ.

Первый тур сезона-2021/22 РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

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Александр Бобров все материалы автора

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