Лунев о состоянии здоровья: «К «Спартаку» восстановимся»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о состоянии здоровья. Голкипер пропускал матч 20-го тура РПЛ с ЦСКА (4:1), а против «Спартака» (5:2) в FONBET Кубке России играл на обезболивающих.

«Как здоровье? К «Спартаку» восстановимся», — сказал Лунев.

Ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 18 марта.