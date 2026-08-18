Сандро, ты не волшебник. Дадут ли Шварцу в «Динамо» время, как Хиддинку в сборной? Колонка Казакова
Мнение
Глядя на игру «Динамо» с «Зенитом», вспомнил эпизод из жизни сборной России. В октябре 2006-го наша команда дома играла против Израиля. Имела преимущество, но свела матч вничью 1:1. И после матча в подтрибунных помещениях старого стадиона «Динамо» тогдашний глава РФС Виталий Мутко бросил главному тренеру недовольное: «Гус, ты не волшебник».
Мутко можно было понять — Хиддинка позвали для перезагрузки, не дав шанс Александру Бородюку, долгое время работающему в штабе сборной и отвечавшему за команду в непростых товарищеских встречах с Бразилией и Испанией. Большая зарплата, высокие ожидания, настороженное отношение ветеранов — Гус вступил в российский футбол с таким бременем. Он подробно говорил о своей философии, задаче развивать молодежь и становиться лучше от игры к игре — но отсутствие желанных результатов на старте отборочного цикла Евро-2008 порождало критический настрой в его адрес и усиливало его.
Тем более, у сборной была плохая предыстория — команда не попала на ЧМ-2006, провалилась на Евро-2004 и ЧМ-2002, а ранее пропустила Евро-2000 и ЧМ-1998.
Очень похоже, вам не кажется?
Старт «Динамо» в этом чемпионате — словно очередной виток бесконечно действующего проклятия вдовы Александра Севидова. Знаю, что перед началом прошлого сезона футболисты всерьез считали, что могут побороться за золото. Точно так же, как сейчас, но уже с большей критичностью, была уверенность — место в тройке реально.
Но вот 4 тура позади — и везде в СМИ новость, что это худший старт за многие годы. И ощущение, что в принципе проходная игра на Кубок, как всегда бывает в начале группового этапа — даже несмотря на громкую афишу, приезжает ведь «Краснодар», — превращается в нечто очень статусное.
Либо ты побеждаешь, пусть даже по пенальти, либо на тебе ставят крест — если говорить об ожиданиях и восприятии происходящего.
«Похоже, это еще один неудачный сезон», — болельщики говорят именно так, хотя сыграно всего ничего.
Это опять же — об ожиданиях.
«Сандро, ты не волшебник»...
Гус двадцать лет назад, услышав такое, поразился. «Я не волшебник, я тренер», — повторял он несколько дней после заявления Мутко. Конечно, тренер. Но звали его ради волшебства, если говорить о все тех же ожиданиях. Как того, кто сможет превратить вечную полосу неудач в сказку со счастливым концом. У него получилось. Но неизвестно, получится ли у Шварца.
Легче всего, да, возможно, так и правильно, соотнести неважный старт с философией Сандро. Все мы прочитали новость, что «Зенит» против «Динамо» нанес минимальное число ударов в створ за сколько-то там лет, все так. Но в спорте это полная ерунда. Одна команда на «Газпром Арене» вышла играть в футбол, вторая вышла побеждать. «Динамо» во втором тайме словно выбросило белый флаг — когда надо было сражаться.
Может, это звучит слишком обидно, но восприятие именно такое.
Самое важное, впрочем, не восприятие. И даже не число набранных очков.
Самое важное — ответ, которого, как понимаю, просто нет.
На вопрос — почему так? Что случилось?
Есть набор обстоятельств, которые против. Нет трансферов, а как минимум нужен игрок на фланг атаки вместо Нгамале. Сделка с «Зенитом» по Мостовому, как мы знаем, сорвалась в последний момент.
Очень слабо пока выглядит Бителло, что малообъяснимо. Видимых причин здесь нет — не отказывали в трансфере в другой клуб, не было травмы.
Тюкавин после встряски, когда вся страна обсуждала его переход в «Зенит», все еще ищет себя. Вопросы к полузащитникам, которые недостаточно хорошо работают на свою звезду, мы слышали от агента форварда еще в прошлом сезоне. Пока, наверное, мало что изменилось. Хотя нападающий его класса, вероятно, все равно должен забивать. Уже слышны сравнения с Кокориным, но, наверное, это справедливо только в плане реализации потенциала. Ни в скандалах, ни в бурной светской жизни Тюкавин никогда замечен не был.
Но главное все же не это.
Возможно, мы изначально переоценили «Динамо». Шварц менял Ролана Гусева под четкую задачу результата. И Гусев ведь покидал бело-голубых именно поэтому — не покорился Кубок.
Когда ты берешь команду, финишировавшую на 7-м месте, и не меняешь в ней ничего, помочь может только чудо.
Но мы быстро осознали: Сандро, ты не волшебник.
*Мнение автора может на совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0