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Сандро, ты не волшебник. Дадут ли Шварцу в «Динамо» время, как Хиддинку в сборной? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Фото ФК «Динамо» / «СЭ»
Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о неудачном старте бело-голубых в РПЛ-2026/27.

Мнение

Глядя на игру «Динамо» с «Зенитом», вспомнил эпизод из жизни сборной России. В октябре 2006-го наша команда дома играла против Израиля. Имела преимущество, но свела матч вничью 1:1. И после матча в подтрибунных помещениях старого стадиона «Динамо» тогдашний глава РФС Виталий Мутко бросил главному тренеру недовольное: «Гус, ты не волшебник».

Мутко можно было понять — Хиддинка позвали для перезагрузки, не дав шанс Александру Бородюку, долгое время работающему в штабе сборной и отвечавшему за команду в непростых товарищеских встречах с Бразилией и Испанией. Большая зарплата, высокие ожидания, настороженное отношение ветеранов — Гус вступил в российский футбол с таким бременем. Он подробно говорил о своей философии, задаче развивать молодежь и становиться лучше от игры к игре — но отсутствие желанных результатов на старте отборочного цикла Евро-2008 порождало критический настрой в его адрес и усиливало его.

Тем более, у сборной была плохая предыстория — команда не попала на ЧМ-2006, провалилась на Евро-2004 и ЧМ-2002, а ранее пропустила Евро-2000 и ЧМ-1998.

Очень похоже, вам не кажется?

Сандро Шварц.«Такая же критика была шесть лет назад. А потом мы вышли в финал Кубка». Первое интервью Шварца после возвращения

Старт «Динамо» в этом чемпионате — словно очередной виток бесконечно действующего проклятия вдовы Александра Севидова. Знаю, что перед началом прошлого сезона футболисты всерьез считали, что могут побороться за золото. Точно так же, как сейчас, но уже с большей критичностью, была уверенность — место в тройке реально.

Но вот 4 тура позади — и везде в СМИ новость, что это худший старт за многие годы. И ощущение, что в принципе проходная игра на Кубок, как всегда бывает в начале группового этапа — даже несмотря на громкую афишу, приезжает ведь «Краснодар», — превращается в нечто очень статусное.

Либо ты побеждаешь, пусть даже по пенальти, либо на тебе ставят крест — если говорить об ожиданиях и восприятии происходящего.

«Похоже, это еще один неудачный сезон», — болельщики говорят именно так, хотя сыграно всего ничего.

Это опять же — об ожиданиях.

«Сандро, ты не волшебник»...

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гус двадцать лет назад, услышав такое, поразился. «Я не волшебник, я тренер», — повторял он несколько дней после заявления Мутко. Конечно, тренер. Но звали его ради волшебства, если говорить о все тех же ожиданиях. Как того, кто сможет превратить вечную полосу неудач в сказку со счастливым концом. У него получилось. Но неизвестно, получится ли у Шварца.

Легче всего, да, возможно, так и правильно, соотнести неважный старт с философией Сандро. Все мы прочитали новость, что «Зенит» против «Динамо» нанес минимальное число ударов в створ за сколько-то там лет, все так. Но в спорте это полная ерунда. Одна команда на «Газпром Арене» вышла играть в футбол, вторая вышла побеждать. «Динамо» во втором тайме словно выбросило белый флаг — когда надо было сражаться.

Может, это звучит слишком обидно, но восприятие именно такое.

Самое важное, впрочем, не восприятие. И даже не число набранных очков.

Самое важное — ответ, которого, как понимаю, просто нет.

На вопрос — почему так? Что случилось?

&laquo;Зенит&raquo; разгромил &laquo;Динамо&raquo; со&nbsp;счетом 3:0.Кто мог представить в одной компании с «Зенитом» и «Спартаком» «Динамо», но не из Москвы, а из Махачкалы?!

Есть набор обстоятельств, которые против. Нет трансферов, а как минимум нужен игрок на фланг атаки вместо Нгамале. Сделка с «Зенитом» по Мостовому, как мы знаем, сорвалась в последний момент.

Очень слабо пока выглядит Бителло, что малообъяснимо. Видимых причин здесь нет — не отказывали в трансфере в другой клуб, не было травмы.

Тюкавин после встряски, когда вся страна обсуждала его переход в «Зенит», все еще ищет себя. Вопросы к полузащитникам, которые недостаточно хорошо работают на свою звезду, мы слышали от агента форварда еще в прошлом сезоне. Пока, наверное, мало что изменилось. Хотя нападающий его класса, вероятно, все равно должен забивать. Уже слышны сравнения с Кокориным, но, наверное, это справедливо только в плане реализации потенциала. Ни в скандалах, ни в бурной светской жизни Тюкавин никогда замечен не был.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но главное все же не это.

Возможно, мы изначально переоценили «Динамо». Шварц менял Ролана Гусева под четкую задачу результата. И Гусев ведь покидал бело-голубых именно поэтому — не покорился Кубок.

Когда ты берешь команду, финишировавшую на 7-м месте, и не меняешь в ней ничего, помочь может только чудо.

Но мы быстро осознали: Сандро, ты не волшебник.

*Мнение автора может на совпадать с позицией редакции.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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Батракова продали туркам. А чему, собственно, радоваться?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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